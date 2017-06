Nitratbelastung Trinkwasser könnte erheblich teurer werden

Laut Umweltbundesamt wird in mehr als 27 Prozent der Grundwasserkörper derzeit der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überstiegen. Gerade in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft sei das Grundwasser häufig durch zu viel Stickstoff belastet.

Blaualgen in der Ostsee: Nitrat fördert das Wachstum der Pflanzen über Gebühr - und schädigt die Biodiversität in Gewässern. Bildrechte: dpa

Nitrat ist eine chemische Verbindung aus Stickstoff und Sauerstoff. In Gewässern fördert sie Algenwachstum, was anderen Pflanzen schadet. Für Menschen ist der Stoff nicht gefährlich.



Nitrat kann aber zu Nitrit werden, das wiederum den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Übelkeit und Magenbeschwerden können die Folge sein. Außerdem steht Nitrit im Verdacht, indirekt krebserregend zu sein.



Die Politik hat nach jahrelangem Ringen reagiert und im Frühjahr strengere Düngeregeln beschlossen. Dazu gehören Obergrenzen für Stickstoffeinträge in Gebieten mit kritischen Wasserwerten und längere Zeiträume, in denen keine Düngemittel ausgebracht werden dürfen.