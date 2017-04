Verbraucherschützer haben Kreditinstitute wegen Gebühren fürs Geldabheben am Automaten verklagt. Wie der Finanzmarktexperte der Verbraucherzentrale Sachsen, Kay Görner, erklärte, geht es konkret um Versäumnisse der Geldhäuser. So hätten drei Instiute ihre Kunden nicht ausreichend über die geplante Preisänderung und das damit zusammenhängende Kündigungsrecht informiert.

Für eine rechtmäßige Preisänderung muss das Geldinstitut auf dem Postweg oder auf dem Kontoauszug informieren. In dieser Mitteilung muss ein Passus darüber enthalten sein, dass der Kunde seiner Bank kostenfrei und fristlos kündigen kann. Ist das nicht der Fall, können die Bankkunden nach Angaben der Verbraucherzentrale Sachsen die Preisänderung ablehnen beziehungsweise bereits gezahlte Gebühren zurückverlangen.

Wurde informiert, und die Kunden unternehmen nichts bis die Neuregelung in Kraft tritt, gilt das als Zustimmung. Darauf weist die Stiftung Wartentest hin.

Nach Recherchen des Finanzportals Biallo verlangen rund 40 Sparkassen und mindestens 150 Volksbanken von einem Teil ihrer Kunden Gebühren fürs Geldabheben am Bankautomaten - je nach Kontomodell. Die Höhe ist demnach sehr unterschiedlich. So kassierten einige Geldhäuser gleich beim ersten Abheben, andere gewährten bis zu fünf kostenlose Abhebungen. Einige Institute würden schon seit Jahren Konto-Modelle anbieten, bei denen Barabhebungen Geld kosten. In Mitteldeutschland erheben die meisten Sparkassen-Kunden nach Recherchen des MDR bislang nur selten Gebühren.