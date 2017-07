Der Autohersteller Volkswagen ruft für ein Software-Update zahlreiche Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Wie ein Konzernsprecher bestätigte, geht es um die Bremsregelsysteme ABS und ESP. Von dem Rückruf seien allein in Deutschland etwa 385.000 Autos der Marken VW, Audi und Skoda betroffen.

Das Fachmagazin "kfz-betrieb" hatte als erster von Problemen berichtet. Demnach könne die Stabilisierungsfunktion der Bremsregelsysteme bei "Grenzsituationen", wie zum Beispiel Übersteuern, Untersteuern oder Vollbremsungen, nicht mehr gegeben sein. Ursache dafür sei eine "thermomechanische Überlastung" im Steuergerät für das Antiblockiersystem (ABS) und das Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP). In der Werkstatt werde die Software für das Steuergerät aktualisiert.

Der VW Konzern war in letzter Zeit wegen des Diesel-Abgasskandals immer wieder in die Kritik geraten. Zu dem Unternehmen gehören unter anderem Automarken wie Volkswagen, Audi, Seat oder Škoda. So hatte das Kraftfahrtbundesamt erst Mitte Juni die VW-Tochter Audi verpflichtet, 24.000 Dieselautos zurückzurufen. Diese sollen mit Betrugssoftware ausgestattet sein.