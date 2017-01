Der Skandal Volkswagen hatte im September 2015 auf Druck der US-Umweltbehörden zugegeben, in seine Diesel-Pkw eine illegale Software eingesetzt zu haben. Diese erkennt, ob ein Wagen auf dem Prüfstand steht - und er hält auch nur dann die Abgasgrenzwerte ein. Im normalen Verkehr auf der Straße ist der Schadstoffausstoß um ein Vielfaches höher. Weltweit sind davon mindestens elf Millionen Fahrzeuge betroffen. Die meisten davon fahren in Europa, darunter mehr als zwei Millionen in Deutschland.

VW selbst weiß noch nicht, welche Kosten letztlich auf den Konzern zukommen. Der Absatz ging inzwischen deutlich zurück. Für die Kosten des Skandals hatte Volkswagen in der Jahresbilanz 2015 Rückstellungen von 16,2 Milliarden Euro gebildet. Selbst wenn sich VW in den USA mit den Händlern auf Schadenersatz einigen konnte, stehen in den USA, in Deutschland und weiteren Ländern noch Zivilklagen und strafrechtliche Ermittlungen aus. In Deutschland empört die betroffenen Autobesitzer vor allem, dass VW Autobesitzer in den USA finanziell entschädigt werden sollen, in Deutschland und anderen europäischen Staaten aber nicht.