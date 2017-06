Bei Helen Uhrmann wird erst in der 3. Klasse festgestellt, dass sie sich im Unterricht nicht nur einfach zurückhält, sondern Legasthenie hat und außerdem noch die Rechenschwäche, Dyskalkulie. Seitdem bekommt sie einen Nachteilsausgleich, der bedeutet: Mehr Zeit, andere Aufgaben, die Rechtschreibung wird nicht benotet. Trotz dieser Erleichterungen, dazu gehört auch ein Taschenrechner in Mathe, oder der unterstützenden Lerntherapie, die das Jugendamt zahlt, bleibt die Schule für sie immerwährende Anstrengung und gibt ihr selten Anlass zur Freude, zumal nicht alle Verständnis für sie haben, sie sich einmal sogar von einem Mitschüler als "LRS-Schlampe" beschimpfen lassen muss.

Manchmal tut sie mir doll leid und ich denke: 'Mann, so eine Quälerei jetzt!' Und manchmal denke ich: 'Mann, warum klappt das jetzt nicht. Das ist manchmal auch so ein Widerspruch in einem selber. Ich versuche zwar, mich in Helen reinzuversetzen, aber ich glaube, das gelingt wirklich nur jemandem, der genauso betroffen ist.

Demnächst schließt Helen die sechste Klasse der Astrid-Lindgren-Grundschule in Schönefeld ab, danach wechselt sie auf die Oberschule "Am Airport Schönefeld". Dort könnte sie auch einen Realabschluss machen, was nicht viele Legastheniker schaffen. Neue Freunde und Verständnis wünscht sich die inzwischen 12-Jährige vor den Sommerferien und vor dem Start.

Nach den ersten drei Wochen an der neuen Schule scheint sie wie verwandelt. Inzwischen trägt Helen Brille, aus ihrem Zimmer, vor den Sommerferien noch ein Mädchentraum in Rosa, ist nun der Rückzugsort einea Teenager geworden. Sie lässt sich nicht mehr zur Schule fahren, sondern nimmt den Bus. Ihren Eltern scheint sie viel aufgeschlossener und gesprächiger als früher. Sie hat endlich Freundinnen gefunden, die ganz in ihrer Nähe in Kleinziehten leben und sie berichtet von Lehrern, die gut auf sie und ihre beiden Klassenkameradinnen, die das gleiche Problem haben, eingehen. Helen scheint ihren Platz in der neuen Klasse gefunden zu haben.