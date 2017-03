Mit 8,50 Euro ist in der Regel keine Familie zu ernähren. Das ist allgemein bekannt und die Menschen landen bei mir in der Beratung. Wenn man eine vierköpfige Familie nimmt, da wird der verheiratete Familienvater, der Vollzeit arbeitet mit Mindestlohn, in aller Regel nicht genug verdienen, um die Miete und den Lebensunterhalt sicherzustellen. Das hat stark zugenommen: Menschen mit Mindestlohn in prekären Arbeitsverhältnissen oder mehrere Minijobs parallel.

Rudi Geisel, Diakonische Beratungsstelle Berlin