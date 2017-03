Der kleine Milian kommt nach komplizierter Schwangerschaft im August 2016 drei Monate vor seinem eigentlichen Geburtstermin auf die Welt. Er ist damit ein "extremes Frühchen". Bei seiner Geburt ist er 31 cm klein, gerade mal ein gutes Kilo schwer und noch nicht in der Lage, selbst zu atmen. In der ersten Nacht können die Ärzte keine Aussage treffen, ob Milian überleben wird. Für seine Eltern Janine und Martin eine Extremsituation:

Zuerst gingen mir viele Vorwürfe durch den Kopf: Was hast du falsch gemacht? Woran lag es? Was hättest du anders machen können? Man wusste nicht: Kann man sich jetzt freuen? Wie geht es ihm? Wie geht's jetzt weiter? Es war ein völliges Gefühlschaos.

Janine leidet sehr darunter, dass sie ihren Sohn in der Klinik zurücklassen muss. Ihr Baby-Glück hatte sie sich anders ausgemalt. Wochenlang spielt sich ihr Leben nun zwischen ihrem Zuhause in Markkleeberg und der Frühchenstation der Uniklinik Leipzig ab. Auch ihr sechsjähriger Sohn Nick muss zurückstecken. Nur die Vorstellung, irgendwann etwas zu viert unternehmen zu können, hält die Familie in der sorgenvollen Zeit über Wasser.