Tier-Mensch-Bestattungen waren in grauen Vorzeiten nichts Ungewöhnliches, wie ein Blick ins Museum für Vorgeschichte in Halle zeigt. Die Archäologen zeigen uns dort ein riesiges Grab, in das man vor rund 5.000 Jahren einen reichen Mann nebst sieben Rindern legte. Außerdem dort zu sehen: Einem toten Säugling wurden ein Pferd und ein Hundewelpe mitgegeben, als Begleiter und Beschützer.

