Mein eigener Herr - mein eigener Sklave

Die Verlockung ist auf den ersten Blick groß: Selbstständig sein, heißt, sein eigener Chef zu sein. In die eigene Tasche wirtschaften, keine Rechenschaft ablegen müssen, die Arbeitszeit frei einteilen können. Doch wie bewährt sich das in der Realität? Lassen einen Existenzängste härter und länger arbeiten, als in einer Festanstellung? Wann lehnt man Aufträge ab? Und wie schafft Mann oder Frau es, für die Familie ohne schlechtes Gewissen da zu sein? Wir haben eine mobile Friseurin aus Mühlhausen bei dieser Herausforderung beobachtet.



Arbeiten müssen trotz Rente

Wenn Rentner in ihrem Ruhestand trotzdem noch arbeiten, hört man oft, dass geschehe "aus Freude an den Kontakten" oder "Ich kann einfach nicht nur rumsitzen". Bei manchen mag das stimmen, vor allem wenn sie ehrenamtlich engagiert sind. Doch die Zahl derer, die arbeiten müssen, weil die Rente hinten und vorn nicht reicht, nimmt jedes Jahr zu. "Nah dran" stellt zwei Rentner vor, die genau das tun müssen - und die erzählen, wie sie damit zurechtkommen. Und was passiert, wenn die Kraft nicht mehr reicht?





Hinwerfen und neu anfangen

Es gibt sicherlich heute kaum jemanden, der nicht ab und zu darüber nachdenkt, seinen Job hinzuschmeißen und etwas ganz anderes zu machen. Oft nicht nur, weil die Freude an der Arbeit fehlt, sondern mehr noch wegen des Gefühls der Überforderung, des Ausgebranntseins, der Sinnlosigkeit. Andreas Herda hat sich mit 54 Jahren dazu entschlossen. Vom Leiter eines Pflegeheims zum freiberuflichen Trauerredner. Keine Kurzschlussreaktion, sondern nach Monaten des Burn-Outs ein Befreiungsschlag.



