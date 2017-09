Welche Rollen haben wir in unserem modernen Leben? Seit der Emanzipation sind die Frauen freier geworden, aber leichter wurde es für beide Geschlechter nicht. Gefühlt suchen Männer nach ihrem Platz in einer Gesellschaft, die sich stark verändert hat. Männer sollen männlich sein, aber keine Machos. Beruflich erfolgreich sein – natürlich - aber sich zunehmend auch um die Kinder kümmern. Und das Äußere ist für den modernen Mann ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Eben alles, was für Frauen seit Jahrzehnten schon Alltag ist.