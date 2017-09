Spätestens mit drei Jahren wissen Kinder genau: ich bin ein Junge oder ein Mädchen. Doch wie dieses Geschlecht definiert wird, das hat die Umwelt ihnen meist schon vorgegeben: mit blauer oder rosafarbener Kleidung, Autos für die einen, Puppen für die anderen. Damit der Bruch zwischen den Geschlechtern nicht zu tief wird, wollen Kindergärten das gemeinsame Spielen üben. Mädchen dürfen Bauarbeiter sein, Jungs in die Rolle der Puppenmama schlüpfen. Oder alle zusammen das, was ihnen gefällt. Kann das helfen, später mehr Verständnis für das andere Geschlecht zu haben?

Durchsetzungsfähig sein - aber nicht zu dominant, Emotionen zeigen – aber kein Weichei sein. Mann hat es nicht leicht. Seine Rolle wird unscharf, manche Männer spielen irgendetwas, von dem sie glauben, es sei gewünscht. Weil sie Angst haben, mit ihren männlichen Attributen nicht mehr anzukommen. Thomas Freitag, 54 Jahre alt, hat erkannt, dass so etwas unglücklich macht. In einer Dresdner Männer-WG auf Zeit versucht er herauszufinden, wie er die richtige Balance finden und Mann sein kann

Beatrice Müller Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beatrice Müller ist die einzige Frau weit und breit. Was ihren Job betrifft. Die 32jährige bewacht Geldtransporte. Zumindest in Sachsen-Anhalt gibt es keine andere Frau in diesem Job. Schwer bewaffnet muss sie sein und im Ernstfall ihr Leben für das Geld riskieren. Nah dran hat die junge Frau in ihrem Alltag begleitet. Wie sehen sie ihre Kollegen? Und warum nimmt sie das Risiko, ihr Leben verlieren zu können in Kauf?