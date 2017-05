In und um Wittenberg verspricht das sehr viel Trubel. Oberbürgermeister Torsten Zugehör freut sich: Das werde für die Stadt "das Jahr der Jahre". Und was sagen andere? Wird die Stadt den Ereignisse gewachsen sein? Was tut sie dafür, damit Menschen aus aller Herren Länder sich zurechtfinden? Wie international muss es rund um Schloss- und Stadtkirche werden? Japanische Speisekarten? Beschilderung auf Englisch? Und was bleibt nach dem Fest? Anja Koebel macht sich vor Ort ein Bild.