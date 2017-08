Es sind meistens Menschen, die erstmal mit der Illusion da reingehen, dass die Wunderwaffe Yoga ihr Leben in Ordnung bringt, dass der Wahnsinn da draußen aufhört. Und dann finde ich es immer verblüffend, wenn die dann eine Weile Yoga machen, dass sich gar nicht so sehr was im Außen ändert, aber sie ändern sich. Es wird ihnen dann auf einmal deutlich, wie andere Menschen im Hamsterrad laufen und sich die Frage gar nicht stellen, aber immer so ein kleiner, nagender, subtiler Leidensdruck da ist: Wenn ich doch bloß diese zwei Kilo abgenommen hätte, wenn ich doch bloß die Eigentumswohnung endlich kaufen könnte, wenn ich doch bloß die große Liebe finden könnte oder meine Partnerschaft perfekt wär - und also das Leben eigentlich immer in der Zukunft stattfindet.

Patricia Thielemann, Yoga-Lehrerin