Farah, Nemi, Younes, Marcel und Fiete sind fünf Freunde aus Berlin. Zusammen gestalten sie ein satirisches YouTube-Format. In ihren Filmen geht es um brennende gesellschaftliche Themen: um Islam- und Fremdenfeindlichkeit, religiösen Fundamentalismus und Vorurteile. Gerade in Zeiten, in denen das Gegeneinander der Religionen sehr in den Vordergrund geraten ist, wollen sie zeigen, dass ein gemeinsames Miteinander möglich - und Humor dabei wichtig ist.