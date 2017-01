Ziehen Sie ab jetzt und für den gesamten Zeitraum Ihres Lesens die Mundwinkel in Richtung Augen. Ja, genau – und noch ein Stückchen weiter. So weit, bis Sie darüber nachdenken, ob Sie nach 2 Minuten Krämpfe in der Gesichtsmuskulatur bekommen. Das passiert natürlich nicht. Aber merken Sie etwas? Genau! Ihre Einstellung dem Artikel gegenüber ist schon viel oder besser gesagt, noch positiver als vorher. Denn: Während Sie nun lesen und Ihre Mundwinkel nach oben ziehen, schüttet Ihr Gehirn Unmengen Glückshormone aus. Mit einem einfachen Trick überlisten Sie also nicht nur Ihr Gehirn, sondern Ihre gesamte Stimmung und Einstellung dem Artikel und Ihrem Umfeld gegenüber.