Said ist 18 Jahre alt und lebt heute in Pirna bei Dresden. Mit 15 flüchtet der gebürtige Afghane aus dem Iran, wo seine Mutter mit ihm illegal lebt. Said hat schon lange keinen Kontakt mehr zu ihr. Er weiß nicht, was mit ihr ist, wo sie sich aufhält, ob sie überhaupt noch lebt. Sein Vater ist tot. Aber Said schaffte es, sich alleine bis nach Deutschland durchzuschlagen.

Imke aus Pirna hilft Said beim Neustart. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der junge Mann lernt kurz nach seiner Ankunft in der Fremde Imke kennen. Sie wird schnell seine "Ersatzmama". Zwar lebt der 18-Jährige in einer Sammelunterkunft, aber er verbringt so viel Zeit wie möglich bei Imke und ihrer Familie. Imke hilft gerne. Sie weiß von ihrem Vater, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Denn der kam nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Flüchtling nach Sachsen. Sein Motto "Die eigene Tür für Fremde immer offen halten" ist auch Imke zu Eigen geworden. Mit Said sei eine schöne Seite in ihrem Leben dazugekommen, die sie nicht erwartet hätte, verrät sie.