Über die Abschaffung der Roaming-Gebühren im EU-Ausland ist immer wieder diskutiert worden. Im Juni sollen sie nun tatsächlich wegfallen. Darauf haben sich die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten geeinigt. Ein Streitpunkt war die Möglichkeit des Missbrauchs. Es wurde befürchtet, dass jemand dauerhaft in einem Land lebt, aber die günstigeren Tarife eines Anbieters aus einem anderen Land nutzt. Anbieter sollen diese Möglichkeit unterbinden dürfen, allerdings erst nach vier Monaten.

Bildrechte: IMAGO

Ab dem 1. Januar 2017 gelten neue Grenzwerte für Phosphate und andere Phosphorverbindungen in Maschinengeschirrspülmitteln. Ihr Anteil darf gemäß einer EU-Verordnung 0,3 Gramm nicht mehr überschreiten. So soll die Qualität von Flüssen und Seen weiter verbessert werden. Auch Klärwerke profitieren zudem davon, sie sparen teure Substanzen zum Ausfiltern der Phosphate ein.