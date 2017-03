Psychotherapeutische Praxen müssen künftig feste Sprechstunden und Telefonzeiten anbieten. Das sieht die neue Psychotherapie-Richtlinie vor, die im April in Kraft tritt. Pro Woche sind vier Sprechstunden à 25 Minuten vorgesehen. In den Gesprächen soll festgestellt werden, ob eine Psychotherapie notwendig ist, ob akuter Handlungsbedarf besteht oder ob der Patient ein Problem hat, das sich zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe oder einer Beratungsstelle besser lösen lässt.