Zum 1. August tritt die neue "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" (AwSV) in Kraft. Sie regelt nunmehr bundeseinheitlich auch den Umgang mit Heizöltanks und löst damit die bisher jeweils von den Bundesländern getroffenen Einzelregelungen ab.

Bildrechte: IMAGO

Für bestehende Anlagen muss gegebenenfalls ein sogenanntes Antiheberventil oder eine Tankuhr nachgerüstet werden. Unter Umständen muss auch auf Einstrangbetrieb umgestellt werden.



Unterirdische Heizölanlagen sowie oberirdische Tanks mit einem Volumen von mehr als 1.000 Liter müssen jetzt grundsätzlich vor der Inbetriebnahme von einem Sachverständigen überprüft werden.



Außerdem dürfen die Tätigkeiten an den Heizölanlagen nur noch von Fachbetrieben durchgeführt werden. Diese Fachbetriebspflicht bestand bislang nicht in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. In diesen Ländern benötigen Firmen jetzt die Qualifikation zum "Fachbetrieb nach Wasserrecht" bzw. "Fachbetrieb nach AwSV".



Auch im Landwirtschaftlichen Bereich ist die neue AwSV von Bedeutung, denn sie regelt auch die Lagerung von Jauche, Gülle und Silagesickersaft.