Vom 1. Dezember an müssen anerkannte Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen mindestens drei Jahre in der Kommune bleiben, der sie zugewiesen wurden. Das schreibt eine neue Verordnung der Landesregierung vor. Schon seit August hatte das Integrationsgesetz Flüchtlinge verpflichtet, in dem Bundesland zu bleiben, dem sie zugeteilt wurden. Tiefer greifende Bestimmungen wie die verschärfte Wohnsitzauflage in Nordrhein-Westfalen, liegen im Ermessen der Länder.