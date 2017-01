Vom 1. Februar an müssen Händler auf ihrer Website und in ihren AGB darüber informieren, ob sie sich dazu verpflichten, bei Konflikten an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnehmen bzw. ob sie durch gesetzliche Vorschriften dazu verpflichtet sind. Außerdem müssen sie auf die zuständige Schlichtungsstelle unter Angabe von Adresse und Webseite hinweisen. Nimmt ein Unternehmen nicht an Streitbeilegungsverfahren teil, muss es ebenfalls darauf hinweisen.