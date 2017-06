Der Erstbesuch beim Arzt muss natürlich weiterhin immer persönlich erfolgen. Ab 1. Juli jedoch können Kassenpatienten bei weiteren Konsultationen Video-Sprechstunden vereinbaren. Diese gehören dann zur Regelversorgung. Aber nur wer will, wird dann auch über die Telemedizin-Technologie vom Arzt gesundheitlich beraten und behandelt. Das spart die Wartezeit in der Arztpraxis. Über einen Videodienstanbieter treten Arzt und Patient dabei jeweils am Ort ihrer Wahl in Kontakt. Dafür nötig sind eine Internetverbindung, eine Webcam und ein Mikrofon. Die Daten werden bei der Online-Sprechstunde verschlüsselt übermittelt, das Gespräch darf nicht aufgezeichnet werden.

Seit der Einführung der Flexi-Rente zum Anfang dieses Jahres ist der fließende Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand neu und flexibler geregelt. Wer 63 Jahre alt ist und nicht mehr voll arbeiten möchte, aber auch keine hohen Rentenabschläge in Kauf nehmen will, kann weiter in Teilzeit arbeiten.



Dafür wurde nun zum 1. Juli auch die Möglichkeit des Hinzuverdienstes neu geregelt: Bisher wurde die Rente um mindestens ein Drittel gekürzt, wenn die Hinzuverdienstgrenze von 450 Euro im Monat überschritten wurde. Jetzt sind bis zu 6.300 Euro im Jahr abzugsfrei. Ist der Verdienst höher, werden 40 Prozent von dem, was über dieser Grenze liegt, von der Rente abgezogen.