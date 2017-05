Bildrechte: IMAGO

Rund eine Million Leiharbeiter in Deutschland haben Anspruch auf einen höheren Mindestlohn. Er wird im Osten von 8,50 auf 8,91 Euro und im Westen von 9,00 auf 9,23 Euro angehoben. Im April 2018 steigt der Mindestlohn dann auf mindestens 9,27 Euro in Ost und 9,49 Euro in West. 2019 gibt es dann weitere Erhöhungen auf mindestens 9,66 Euro in Ost und 9,96 in West. Die Erhöhung gilt für alle, also auch für nicht tarifgebundene Leiharbeiter, und tritt voraussichtlich zum 1. Juni in Kraft.