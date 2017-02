Qualität statt billig: Neues Gesetz verbessert Versorgung von Patienten

Im März treten große Teile des neuen Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) in Kraft. Es soll unter anderem die Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln wie etwa Kompressionsstrümpfen, Schuheinlagen, Prothesen, Orthesen, Inkontinenzeinlagen, Rollstühlen, Hörgeräten und in bestimmten Fällen auch Brillen sicherstellen. So sollen zum Beispiel Krankenkassen bei der Wahl der Hilfsmittel nicht allein auf den Preis, sondern auch stärker auf die Qualität achten. Dahinter steht insbesondere die Kritik, dass Patienten oft zu Zuzahlungen gezwungen waren, weil zuzahlungsfreie Hilfen nicht über eine hinreichende Qualität verfügten. In Zuge des HHVG wird außerdem die Stellung von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Podologen oder Logopäden aufgewertet. Ihre Entscheidungsmöglichkeiten und -spielräume werden größer, der bürokratische Aufwand dagegen wird kleiner. Das soll die Berufe auch für den Nachwuchs attraktiver machen.

Honorare und Lizenzen: Urheberrechte besser geschützt

Bildrechte: IMAGO Die Reform des Urhebervertragsrechts soll für einen besseren Schutz und eine gerechtere Bezahlung der kreativen Leistung freiberuflicher Künstlern und Autoren sorgen. So können zum Beispiel Autoren nach zehn Jahren die Exklusivrechte an einem Buch zurückfordern, wenn sie anderswo ein lukrativeres Angebot erhalten. Außerdem können Künstler jetzt nachfragen, wie oft sich ihr Werk verkauft. Mit diesem Auskunftsanspruch können sie einfacher feststellen, ob ihre Vergütungen den Einnahmen der Verwerter entsprechen. Ein neues Klagerecht für Verbände hilft Urhebern, vor Gericht ihre Ansprüche durchzusetzen.

Digital und Full HD: Umstellung auf DVB-T2 HD beginnt

Am 29. März 2017 beginnt in Deutschland die schrittweise Umschaltung des digitalen Antennenfernsehens DVB-T auf den neuen Standard DVB-T2 HD. Er erlaubt den Empfang von Full-HD-Fernsehen per Antenne.