Seifenblasen, Farben oder Klebstoffe für Kinder enthalten häufig die Konservierungsmittel Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon. Weil diese Stoffe Kontaktallergien auslösen können, gelten für sie in Kinderprodukten auf Wasserbasis vom 24. November an neue Grenzwerte. So dürfen nur noch maximal 0,75 Milligramm Chlormethylisothiazolinon (CMI) in einem Kilogramm enthalten sein. Bei Methylisothiazolinon (MI) liegt der neue Grenzwert bei 0,25 Milligramm pro Kilogramm. In Kombination dürfen beide Verbindungen entsprechend der Einzelgrenzwerte im Verhältnis 3:1 den Grenzwert von einem Milligramm pro Kilogramm nicht überschreiten.



Die Konservierungsmittel werden auch unter den Handelsnamen Kathon, Acticide oder Microcare eingesetzt. Neben Kinderprodukten finden sie unter anderem auch in Flüssigseifen, Shampoos, Feuchttücher und anderen Kosmetikprodukten Anwendung. Bereits seit 12. Februar 2017 dürfen Hautcremes und Lotionen kein Methylisothiazolinon mehr enthalten.