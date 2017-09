Drohnen ab 250 Gramm müssen vom 1. Oktober eine Plakette mit Name und Adresse des Halters tragen, um ihn im Falle eines Unfalls besser ermitteln zu können. Wer eine Drohne mit einem Abfluggewicht ab zwei Kilogramm fliegen will, braucht außerdem einen Flugkundenachweis, auch Drohnen-Führerschein genannt.

Bildrechte: IMAGO

Bei Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern wurde zum 26. September die neue Energieeffizienzklasse A+ eingeführt und dafür die schlechtere Klasse G gestrichen. Bei sogenannten Verbundanlagen, also Warmwasserbereitern, die zum Beispiel mit einem Wärmespeicher oder einer Sonnenkollektor gekoppelt sind, reichen die Energieeffizienzklassen von A+ bis G.



Seit dem 8. September gibt es eine eigenständige Rechtsgrundlage für das Sozialkassenverfahren. Bestimmte Wirtschaftszweige sind zur Teilnahme an diesem Verfahren verpflichtet, in dessen Rahmen die Tarifparteien gemeinsame Sozialkassen einrichten, aus denen verschiedene Leistungen wie Urlaubsansprüche, Ausbildungsförderungen oder die Altersversorgung gezahlt werden.



Seit dem 5. September hat ein Beschuldigter in einem Strafverfahren mehr Rechte. Dazu gehört ein ausdrückliches Anwesenheitsrecht seines Verteidigers bei den polizeilichen Vernehmungen. Außerdem darf er während der laufenden Hauptverhandlung in Verbindung mit dem Verteidiger stehen. Eine Kontaktsperre ist nicht erlaubt.