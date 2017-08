Anstatt ein eigenes Auto zu besitzen, nutzen immer mehr Menschen Carsharing-Angebote. Das soll ab 1. September gefördert werden. Das an diesem Tag in Kraft tretende Carsharing-Gesetz gibt Behörden die Möglichkeit, Sonderparkplätze einzurichten und Carsharing-Fahrer von Parkgebühren zu befreien. Carsharing-Anbieter mit festen Stationen können sich außerdem um attraktive Stellplätze im öffentlichen Verkehrsraum bewerben. Dabei sollen Anbieter, die gut mit dem öffentlichen Nahverkehr vernetzt sind bzw. Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb in ihrer Flotte haben, bevorzugt werden.