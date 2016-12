Was sich im neuen Jahr ändert

Guido Westerwelle: 27. Dezember 1961 - 18. März 2016 Guido Westerwelle war von 2001 bis 2011 Vorsitzender der FDP und führte die Partei in die schwarz-gelbe Koalition von 2009 bis 2013, in der er Bundesaußenminister und Vizekanzler war. Im Juni 2014 kam er wegen seiner Leukämie-Erkrankung in stationäre Behandlung. Ein Jahr nach der Diagnose, mehreren Chemotherapien und einer Stammzelltransplantation hatte er sich noch relativ zuversichtlich über eine Genesung geäußert. Bildrechte: dpa