Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wichtige Teile des bereits in Kraft getretenen Zweiten Pflegestärkungsgesetzes werden 2017 umgesetzt. So werden bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit die bisherigen drei Pflegestufen aufgegeben und stattdessen fünf Pflegegrade eingeführt. Mit dieser Umstellung wurde auch ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der sich nicht mehr an den körperlichen Einschränkungen einer Person orientiert, sondern daran, wie selbständig sie ihren Alltag bewältigen kann. Damit werden nicht nur Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sondern auch Menschen mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen berücksichtigt, insbesondere Demenzkranke. Wer bereits eine Pflegestufe hat, soll bei der Umstellung auf die neuen Pflegegrade nicht schlechter gestellt werden. 2017 tritt auch das Dritte Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Es soll so lange wie möglich die Pflege im häuslichen und familiären Umfeld ermöglichen. Gleichzeitig stärkt es die Rolle der Kommunen bei der Pflege.