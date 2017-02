Die wichtigsten Tage der Karnevalssaison - Weiberfastnacht, Rosenmontag und Faschingsdienstag - sind ganz normale Werktage. Arbeitnehmer, die ausgelassen feiern wollen, sollten sich nach Angaben der Deutschen Anwaltauskunft deshalb rechtzeitig um Urlaub bemühen. Einen grundsätzlichen Anspruch auf Karnevals-Urlaub gibt es nicht, auch nicht auf unbezahlten Urlaub.

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zwar berücksichtigen, er kann sie aber auch ablehnen, wenn wichtige betriebliche Gründe dagegensprechen. "Ein solcher Grund kann auch darin liegen, dass bereits zu viele andere Kollegen an den Karnevalstagen im Urlaub sind", erklärt Rechtsanwältin Dr. Barbara Reinhard von der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. Deshalb sollten Karnevalisten ihren Urlaub immer möglichst früh beantragen.

Manchmal klappt es auch ohne Urlaub: Hat der Arbeitgeber zum Beispiel am Rosenmontag mehrere Jahre hintereinander allen Mitarbeitern vorbehaltslos freigegeben, kann dies als sogenannte "betriebliche Übung" gelten. Die Arbeitnehmer können auch im nächsten Jahr davon ausgehen, dass sie an diesem Tag feiern gehen können. "Wenn bei einem Arbeitgeber drei Mal hintereinander an einem bestimmten Tag nicht gearbeitet wird, geht die Rechtsprechung davon aus, dass es sich um eine dauerhafte Regelung handelt", sagt Dr. Reinhard vom DAV. Das gelte allerdings nicht, wenn der Chef ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich bei dem freien Tag um eine Ausnahme handelt.

Wer sich übrigens krankschreiben lässt, um feiern zu gehen, riskiert eine Kündigung, warnt Reinhard.

Arbeitgeber dürfen Angestellten untersagen, sich zu verkleiden. Darauf weist die Deutsche Anwaltauskunft hin. Auch wenn viele Arbeitgeber in den Faschingshochburgen tolerant sind, gibt es kein Recht auf Maskerade. "Der Arbeitgeber kann grundsätzlich eine Dienstkleidung oder einen bestimmten Kleidungsstil vorgeben", so Reinhard. Das betrifft vor allem Berufe, in denen seriöses Auftreten wichtig ist, zum Beispiel bei Banken. Eine Kostümierung kann der Arbeitgeber deshalb auch im Karneval untersagen.

Wer am Rosenmontag durch herumfliegende Bonbons verletzt wird, hat in der Regel keinen Anspruch auf Schadenersatz. Das Werfen von Süßigkeiten ist im Karneval durchaus erwünscht und den umherstehenden Passanten bekannt. So haben verschiedener Gerichte in der Vergangenheit entschieden. Das Amtsgericht Köln hat 2011 die Klage einer durch Schokolade verletzten Frau abgewiesen (AZ: 123 C 254/10). Jeder, der am Straßenrand in unmittelbarer Nähe zu den Umzugswagen stehe, wisse, dass die Gefahr besteht, leichte Verletzungen zu erleiden, so die Begründung.



Bereits zuvor haben Richter Klagen von durch Kamelle verletzten Personen abgewiesen. So etwa am Amtsgericht Eschweiler im Jahr 1986: Der Kläger war mit einer Blume am Auge getroffen worden. Dennoch stehen die Veranstalter der Umzüge in der Pflicht, vermeidbare Gefahren zu verhindern.

Ob Karneval oder nicht: Im Straßenverkehr gelten die gleichen Regeln wie immer. Darum ist gerade beim Alkoholkonsum zu bachten, dass auch in der fünften Jahreszeit der Führerschein ab 0,5 Promille auch ohne einen Unfall weg ist.



Autofahrer dürfen auch maskiert am Steuer sitzen, wenn Sicht, Gehör und Bewegungsfreiheit nicht beeinträchtigt sind. Darauf hat der Automobilclub von Deutschland (AvD) hingewiesen. "Eine Pappnase ist mit der Straßenverkehrsordnung meist noch vereinbar, Augenklappe oder Vollmaske sind jedoch tabu, da sie die Wahrnehmung trüben", erklärte der Verband. Bei Verstößen drohe ein Bußgeld. Bei einem Unfall kann aber wegen grober Fahrlässigkeit der Kaskoschutz verloren gehen. Darum sollten Sie während der tollen Tage lieber auf öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi umsteigen.

Wenn Karnevalsvereine ihre Orden verkaufen, statt sie nur zu verleihen, werden darauf Steuern fällig. Wenn ein Karnevalsverein aus dem Verkauf von Orden Gewinne erzielt, hat das Finanzamt Zugriff auf die Gewinne. "Die Steuerbefreiung ist immer dann ausgeschlossen, wenn ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten wird", erklärt Swen Walentowski, Pressesprecher des DAV. Die Klage einer Karnevalsgesellschaft gegen diese Pflicht habe der Bundesfinanzhof in einem Fall deshalb zu Recht zugunsten des Fiskus entschieden.

Manchmal helfen schon ein paar Ohrstöpsel... Bildrechte: colourbox Wer in der Nähe einer Kneipe wohnt, muss an den Karnevalstagen besonders tolerant sein. Zwar haben Anwohner natürlich auch in dieser Zeit das Recht auf Nachtruhe, in der Praxis sei das aber schwer durchzusetzen, so der DAV. Das haben schon mehrere Gerichte entschieden. "Die Erfahrung zeigt, dass an den tollen Tagen nicht immer ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen", sagt Cornel Hüsch vom DAV. Er rät deshalb, die Ruhestörer direkt anzusprechen. "Eine freundliche Erinnerung aus dem Fenster an die Jecken bringt wahrscheinlich mehr als ein Anruf bei der Polizei."

Karneval ohne Musik ist undenkbar. Die GEMA macht jedoch auch an den närrischen Tagen keine Ausnahme. Wer eine Karnevalsveranstaltung plant, sollte vorher in jedem Fall bei der Gesellschaft anfragen und rechtliche Fragen klären. Darauf weist die Deutsche Anwaltauskunft hin. Die GEMA-Kosten für Karnevalsveranstaltungen sind in jedem Einzelfall anders. Die Lizenzierung der Musiknutzung hängt vor allem von der Größe des Veranstaltungsortes und vom erhobenen Eintritt ab. Die Gebühren reichen dabei von knapp 20 Euro für eine kleine Veranstaltung ohne Eintritt bis zu weit über 1.000 Euro für Großveranstaltungen. Bei Karnevalsumzügen wird in der Regel nach Wagen mit Beschallung und mitwirkenden Musikern abgerechnet.

Meistens feiert die GEMA mit... Bildrechte: MDR/Gerhard Hopf Für Närrinnen und Narren, die in Karnevalsvereinen organisiert sind, gewährt die GEMA Sondernachlässe. Das Urheberrecht gilt nicht unbegrenzt, sondern nur bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Nach Ablauf der 70 Jahre sind die Musikwerke gemeinfrei und werden nicht mehr durch die GEMA lizenziert. Vergisst man, die Aufführung urheberrechtlich geschützter Stücke anzumelden, droht eine Strafe. Die GEMA setzt Kontrolleure ein, die Veranstaltungen überprüfen. Wird eine nicht angemeldete Vorführung entdeckt, verlangt die Gesellschaft zusätzlich einen "Kontrollkostenzuschlag", der bis zu 100 Prozent betragen kann.