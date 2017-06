Wer kennt das nicht aus seiner eigenen Kindheit: Erst die Klassenarbeit verhauen und dann noch Stress mit den Eltern. Schlimmer konnte es nicht kommen! In vielen Familien ist es gang und gäbe, dass schlechte Noten und Zeugnisse bestraft werden, mit Fernsehverbot, Handyverbot oder Hausarrest.

Doch an den Tatsachen ändern weder Zornesausbrüche, angedrohte oder vollzogene Strafen, noch die oft vorgetragene "große Entäuschung" der Eltern etwas. Solche Reaktionen empfinden Kinder häufig als Liebesentzug und reagieren mit zunehmendem Alter frustriert und gleichgültig. Wer ständig erlebt, dass er seinen Eltern wenig recht machen kann, schaltet eines Tages ganz ab.

Bei der Beratung gehen Erziehungswissenschaftler zunächst den Ursachen des Schulversagens nach - etwa kindliche Selbstüberschätzung, zu große Anforderungen seitens der Eltern, die Pubertät, der Umgang in der Clique, Reizüberflutung durch die Medien oder zu hohe Anforderungen in der Schule. Experten raten zu folgenden Maßnahmen:

Bei schulischem Versagen sollte in aller Ruhe mit den Mädchen und Jungen gesprochen werden. Bringen Sie die Gründe in Erfahrung. Fragen Sie Ihr Kind beispielsweise, ob der Lernstoff zu schwer ist, ob es gesundheitliche Schwierigkeiten hat oder von seinen Klassenkameraden gemobbt wird.

Wichtig ist der Kontakt mit den Lehrern. In deren Sprechstunde können Eltern Probleme verdeutlichen, das Verhalten des Kindes analysieren oder den Wechsel auf eine andere Schule überlegen.

Die Freizeit darf nie zu kurz kommen. Es bringt wenig, stundenlang nur über den Büchern zu sitzen, ohne wenigstens eine Stunde an der frischen Luft zu sein. Die lernfreie Zeit sollte der Entspannung dienen und nicht in Freizeitstress ausarten. Manche Kinder haben (oft aus Prestigegründen der Eltern) jeden Nachmittag eine andere Verpflichtung: Ballett- und Klavierunterricht, Tennisspiel oder Sportverein, Chor und sonstige Kurse. Eine solche Überforderung kann sich über kurz oder lang in schlechten Noten widerspiegeln.