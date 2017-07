Ausstellung "Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz" | 30.07.2017-07.01.2018 | Zittau, Klosterkirche Zittau zeigt seinen Epitaphienschatz

Hauptinhalt

Für die meisten Menschen waren es unsichere und bewegte Zeiten, in denen sich die Reformation vollzog. In der Oberlausitz dagegen sei die Reformation "ganz anders" verlaufen, behauptet die Ausstellung in der Klosterkirche in Zittau. Aufschluss darüber gibt der europaweit einzigartige Epitaphienschatz, der nun erstmals in einer Ausstellung zu sehen ist. Eröffnet wird die Zittauer Schau "Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz" mit einem Festakt, bei dem auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich anwesend sein wird.