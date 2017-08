Den Ereignissen von 1525 ist das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen gewidmet. Es ist weltweit bekannt wegen des einzigartigen Rundbildes von Werner Tübke: Es ist 123 Meter lang und 14 Meter hoch. Auf insgesamt 1.722 Quadratmetern zeigt es in leuchtenden Farben eine ganze Welt, eine ganze Epoche. In vielen einzelnen Szenen werden frühere künstlerische Verarbeitungen aufgegriffen und zitiert.