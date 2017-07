Zentrale Figuren der Reformation Bartholomäus Bernhardi

Bartholomäus Bernhardi auf einem Kupferstich von Johann Christoph Boecklin, 1702 Bildrechte: Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt Bartholomäus Bernhardi (1487-1551) stammt aus dem österreichischen Schlins, unweit von Feldkirch im Vorarlberg und der Liechtenstein-Schweizer Grenze. Das ist insofern interessant, da Luthers Mitstreiter nicht allesamt aus Mitteldeutschland stammten, sondern eine erhebliche Bandbreite darstellten: Zum Beispiel Johannes Bugenhagen, der aus Pommern kam, oder Lucas Cranach der Ältere, der aus dem oberfränkischen Kronach nach Wittenberg gelangte.



Luther und Bernhardi kannten sich von Kindesbeinen an. 1499 besuchte Bernhardi die Eisenacher Lateinschule, an der Luther seit 1498 büffelte. Der fast vier Jahre jüngere Schulkamerad aus dem Vorarlberg schrieb sich 1503 – wie Luther schon zwei Jahre zuvor – an der Universität in Erfurt ein. 1504 wechselte er dann nach Wittenberg zur neu gegründeten Leucorea, wo Luther von 1511 an lehrte. Bernhardi schloss in Wittenberg in Physik ab und nahm 1509 eine Professur an. Im selben Jahr trat er dem Augustinerorden in Wittenberg bei und war somit auch Luthers Ordensbruder. Er widmete er sich seither der Theologie, war in mehreren Städten tätig und kehrte 1516 nach Wittenberg zurück.



Aus dieser Zeit stammt seine Disputation "Quaesto de viribus et voluntate hominis sine gratia", mit der er die öffentliche Debatte über das Für und Wider der theologischen Ansichten Luthers erleichterte. 1518/19 war Bernhardi als Rektor der Leucorea tätig und verteidigte in dieser Funktion Luther im Thesenstreit.

Erster Reformpfarrer außerhalb Wittenbergs

Sieben Kinder wurden dem Ehepaar Bernhardi geboren. Damit war Bernhardi auch der Begründer des evangelischen Pfarrhauses. Zu der Zeit hockte Luther auf der Wartburg. Er schrieb seinem Freund einen Brief, in dem er ihm für seinen Mut Respekt bezeugte. Offiziell wird 1522 als das Jahr genannt, in dem sich Kemberg der Reformation anschloss. Praktisch, so könnte man heute sagen, war dies schon mit der Eheschließung Bernhardis im Jahr zuvor geschehen.

Die Rache der Söldner

Bernhardi hatte allerdings einen hohen Preis für seine Entscheidungen zu zahlen. Kaum war Luther Anfang 1546 gestorben, knallte es: Der Schmalkaldische Krieg brach aus. Kaiser Karl V. versuchte, die unter Führung von Kursachsen und Hessen im "Schmalkaldischen Bund" zusammengeschlossenen protestantischen Landesfürsten und Städte – benannt nach ihrem Treffen im thüringischen Schmalkalden – zurückzudrängen. Die 7.000 Mann starken protestantischen Truppen waren auf ihrem Weg von Meißen und Torgau nach Wittenberg, als sie von den kaiserlichen Gegnern überrascht wurden. Mit der Niederlage in der Schlacht bei Mühlberg war das protestantische Bündnis erledigt. Kemberg wurde von rom- und kaisertreuen spanischen Söldnern besetzt, die Bernhardi misshandelten. Sie hängten ihn sogar über seinem Studiertisch auf, doch er konnte von seiner Frau gerettet werden. Die Spanier banden ihn an ein Pferd und schleiften ihn mehrere Meilen zum kaiserlichen Heerlager, wo ein deutscher Offizier das qualvolle Schauspiel beendete. Bernhardi starb 1551.

Verewigt in einem Denkmal