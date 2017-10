Nicht ganz so klar ist allerdings, wie hoch die Zahl der tatsächlichen Besucher der "Kirchentage auf dem Weg" war. Der Grund: Zusätzlich zu den Veranstaltungen, für die ein Ticket erworben werden musste, gab es auch Open Air-Veranstaltungen, die frei zugänglich und kostenlos waren.



So zählte der Verein "r2017" beim Kirchentag in Magdeburg bei der Flussinszenierung "Unser Herrgotts Kanzlei" mit einer Schiffsprozession auf der Elbe 6.000 Besucher. Bei dem Kirchentag in Leipzig nahmen am ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst 2.000 Menschen teil, die Reformationsperformance "Zum Licht" auf dem Leipziger Marktplatz besuchten etwa 3.000 Menschen, und 2.000 Zuschauer wurden laut Verein "r2017" bei der Kammeroper "Katharina von Bora" gezählt. Zu den Kosten der sechs "Kirchentage auf dem Weg" machte der Verein noch keine Angaben, eine Abrechnung erfolge frühestens im November.