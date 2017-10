Reformationsjubiläum Die Kosten der Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

Weiterhin wurden 7,3 Millionen Euro für kulturelle und Bildungsprojekte sowie eine Million Euro für wissenschaftliche Projekte ausgegeben. 3,2 Millionen Euro investierte das Land Sachsen-Anhalt in das touristische Marketing. Anderthalb Millionen Euro flossen nach eigenen Angaben in bundesweite Kooperationen während der Lutherdekade zur Finanzierung der staatlichen Geschäftsstelle "Luther 2017" in Wittenberg und in eine bundesweite Kommunikationsstrategie.

Das Land Thüringen beziffert seine Ausgaben seit 2010 auf 60 bis 65 Millionen Euro. Davon habe die Staatskanzlei rund 23 Millionen Euro verausgabt, von denen wiederum rund neun Millionen Euro Sondermittel für das Reformationsjubiläum waren. 3,4 Millionen Euro weist Thüringen für das Jahr 2017 aus – davon stammen nach eigenen Angaben drei Millionen Euro von der Staatskanzlei, davon 2,35 Millionen Euro als Reformationsjubiläums-Sondermittel. An den Investitionen, die sich zum Teil auf mehrere Jahre verteilen, beteiligen sich neben der Staatskanzlei auch mehrere Ministerien. Verwendet wurden die Gelder unter anderem für die Landesausstellung "Die Ernestiner" (ca. 1,4 Millionen Euro in 2016), die Nationale Sonderausstellung "Luther und die Deutschen" (1,0 Millionen Euro in 2017), die Kirchentage auf dem Weg in Jena/Weimar und Erfurt (600.000 Euro) sowie verschiedene Kulturveranstaltungen im Jubiläumsjahr in Eisenach (350.000 Euro).



Zudem flossen Gelder in die Tourismusförderung, zu der auch die Entwicklung des Lutherweges gehört, in den Denkmalschutz (Wartburg, Augustinerkloster Erfurt, Lutherhaus in Neustadt/Orla etc.), in die Infrastruktur und Forschungsprojekte wie "Thüringen im Jahrhundert der Reformation" oder "Kulturelle Wirkungen der Reformation". Neben großen Ausstellungen wie der Nationalen Sonderausstellung "Luther und die Deutschen" auf der Wartburg wurden auch zahlreiche andere Schauen in Gotha, Heilbad Heiligenstadt, Eisenach, Mühlhausen, Orlamünde, Meiningen und Apolda gefördert.

Auch die Ausgaben des Landes Sachsen, das sich als "Mutterland der Reformation" versteht, beziehen sich nicht nur auf die Feierlichkeiten 2017, sondern auf die gesamte Lutherdekade. Nach eigenen Angaben wurden seit 2010 insgesamt 10,21 Millionen Euro ausgegeben; 2017 etwa 3,88 Millionen Euro. Auch in Sachsen verteilen sich die Kosten auf mehrere Ministerien sowie die Staatskanzlei. Mit den Millionenbeträgen hat sich Sachsen an zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Projekten beteiligt. So hat der Freistaat 311.300 Euro für Marketingmaßnahmen aufgewandt, die Sachsen als Reformationsland präsentieren. Außerdem förderte er die Sonderausstellung Schloss Rochlitz "Eine starke Frauengeschichte" (1,05 Millionen Euro in 2013/2014), die Eröffnung der Ausstellung "Ganz anders – Die Reformation in der Oberlausitz" (97.700 Euro in 2017) sowie beispielsweise auch das Lutherfest in Borna (16.900 Euro in 2017). Weiterhin beteiligte sich der Freistaat nach eigenen Angaben am Leipziger "Kirchentag auf dem Weg" mit 2,25 Millionen Euro und am Projekt "Lutherweg in Sachsen als Teil des Mitteldeutschen Lutherweges" in Höhe von 850.100 Euro.

Dieses Thema im Programm: MDR FERNSEHEN | FAKT IST! | 09.10.2017 | 22:05 Uhr

MDR KULTUR - Das Radio | 09.10.2017 | 7:10 Uhr