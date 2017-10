Die mitteldeutsche Tourismusbranche zeigt sich in einer ersten Bilanz zum Reformationsjubiläum erfreut. Wie die Tourismusverbände und -gesellschaften der Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen auf Anfrage mitteilten, sind die Übernachtungszahlen in den Lutherorten im ersten Halbjahr 2017 stark gestiegen. Ein hohes Besucheraufkommen verzeichnen auch die Nationalen Sonderausstellungen in Berlin, Wittenberg und Eisenach.