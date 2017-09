Zum Ende der "Weltausstellung Reformation" in Wittenberg haben die Veranstalter Bilanz gezogen und sich zufrieden gezeigt. Wie Geschäftsführer Ulrich Schneider vom Verein "Reformationsjubiläum 2017" am Freitag mitteilte, besuchten insgesamt 294.000 Gäste die Schau in den Wallanlagen der Altstadt. Die meisten Besucher verzeichnete allerdings das 360-Grad-Panorama "Luther 1517" des Künstlers Yadegar Asisi, das einen Rundumblick in das Wittenberg zu Luthers Zeiten gewährt: Hier wurden 300.000 Gäste gezählt.



Mehr als eine halbe Million Besucher haben die Veranstalter für ganz Wittenberg ermittelt. Grundlage dafür sind tägliche Schätzungen. Besonders die zahlreichen einstigen Wirkungsstätten des Reformators hätten die Besucher angezogen; zum Beispiel die Schlosskirche, an deren Kirchentür Luther am 31.10.1517 seine 95 Thesen angeschlagen haben soll, und das Luther-Haus.