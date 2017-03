Lied mit Symbolkraft

Martin Luther hat im Laufe seines Lebens und Wirkens als Reformator viele Schriften verfasst. Zu den bekanntesten gehört neben seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel vor allem die Übersetzung des Neuen Testaments der Bibel. Luther verfasste aber auch das Kirchenlied "Ein feste Burg ist unser Gott" (vor 1529), das Heinrich Heine einmal als "Marseiller Hymne der Reformation" bezeichnete.



Das symbolträchtige Lied, das noch Jahrhunderte nach der Reformation als religiöses Glaubensbekenntnis gesungen wird, steht auch im Zentrum eines Luther-Projekts des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS.

Sängertreffen auf der Wartburg

Im Rahmen eines Wettbewerbs werden die besten drei Gemeindechöre aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesucht, die die Fachjury mit ihrer Interpretation des Luther-Chorales "Ein feste Burg ist unser Gott" überzeugen.



Die Gewinner lädt der MDR zu einem Sängertreffen in den "Sängersaal" der Wartburg in Eisenach ein. An den Ort also, wo Luther ab dem 4. Mai 1521 als "Junker Jörg" 300 Tage verbrachte und in seiner "Lutherstube" die Bibel übersetzte. Begleitet wird das Sängertreffen vom MDR FERNSEHEN. Im Vorfeld werden die Preisträger-Chöre von den Sängerinnen und Sängern des MDR RUNDFUNKCHORES besucht und gecoacht.

Großes Konzert in der Georgenkirche Eisenach

Blick in die Georgenkirche Eisenach Bildrechte: IMAGO Höhepunkt des Luther-Projektes ist das Konzert am 30. Oktober 2017 in der berühmten Georgenkirche, wo Martin Luther predigte und Johann Sebastian Bach im März 1685 getauft wurde. An diesem authentischen Ort treten die drei Preisträger-Chöre sowohl mit eigenen musikalischen Beiträgen als auch gemeinsam mit dem MDR RUNDFUNKCHOR auf. Das Konzert wird von MDR KULTUR aufgezeichnet und im Radio übertragen. Es findet im Rahmen des Eisenacher Bachfestes "Reformation und Musik" statt.

Mitmachen ist ganz einfach