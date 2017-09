Die "Kirchentage auf dem Weg" fanden im Mai in Dessau-Roßlau, Erfurt, Halle/Eisleben, Jena/Weimar, Magdeburg und Leipzig statt – zusätzlich zum Kirchentag in Berlin und dem Festwochenende in Wittenberg. Sie wurden von insgesamt 50.000 Menschen besucht. Vor allem in Leipzig blieb die Zahl von 15.000 Besuchern hinter den Erwartungen zurück.



Im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte Schorlemmer seine Streitschrift. Es gehe ihm und Wolff, dem ehemaligen Pfarrer der Thomaskirche, nicht um Zahlen, "sondern die Selbsttäuschung, die dahinter steht". Er habe sich eine stärkere gedankliche und gestalterische Konsistenz bei den Reformationsfesten gewünscht. Außerdem gebe es einen "Traditionsabbruch" der Kirchen zu beklagen, und es sei nicht gelungen, "genug Geist in die Kirchen zu bringen", so Schorlemmer weiter. Er beobachte eine "geistliche Verödung".