Gegenwartskunst im Gefängnis

Am Freitag eröffnet die Ausstellung "Luther und die Avantgarde" im ehemaligen Gefängnis in Wittenberg. Internationale Gegenwartskunst trifft hier auf den streitbaren Vordenker Luther.

Die Italienerin Marzia Migliora hat ihre Gefängniszelle in einen Banksafe mit Schließfächern verwandelt. In der Mitte des Raumes befindet sich eine mit rotem Samt bezogene Stufenleiter ähnlich einer Kirchenbank. Migliora verlagert die historische Schuld der Kirche in eine Bank und spielt auf die moralischen und ökonomischen Verflechtungen im Zeitalter des Kapitalismus an. Damit beziehe sie sich auf ein Zitat von Walter Benjamin vom Kapitalismus als Religionsersatz.