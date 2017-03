Ich wollte gleich mit dem ersten Blick gegen diesen Luther-Kitsch an arbeiten.

Das erste Foto der Ausstellung ist zwar großformatig, doch verschwindet das ehrwürdige Wahrzeichen der Stadt im Bildhintergrund. Davor blinkt eine Tankstelle in Nahaufnahme. So erinnert das Bild eher an einen amerikanischen Highway als ans mitteldeutsche Thüringen. Es gebe unendlich viele Postkarten und Malereien von Luther, erklärt Gläscher. Ihm gehe es um zeitgenössische Fotografie und die zeitgenössische Ansicht auf das historische Thema.