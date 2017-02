Parallel zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg laden vom 25. bis 27. Mai acht mitteldeutsche Städte zu großen Festivals ein. Unter dem Motto "Kirchentage auf dem Weg" gibt es bei diesen Treffen u.a. Kulturveranstaltungen, gesellschaftspolitische Diskussionen, Treffen an historischen Orten und Musikdarbietungen. Das Programm gaben die Veranstalter vom Reformationsjubiläum 2017 e.V. am Freitag in Berlin bekannt.