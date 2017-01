Rund 14 Millionen Euro kostet das Reformationsjubiläum die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Die Ausgaben beziehen sich jedoch nicht nur auf das Jubiläumsjahr 2017, sondern auf die Jubiläumsjahr vorbereitende Lutherdekade von 2010 bis 2017. Das teilte die EKM am Mittwoch in Magdeburg mit. Das meiste Geld sei mit acht Millionen Euro für Investitionen ausgegeben worden.

Die sanierte Herderkirche in Weimar wurde im Dezemeber 2016 eingeweiht. Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky

Verschiedene Baumaßnahmen und Restaurierungsvorhaben seien damit unterstützt worden, unter anderem an der Stadtkirche in der Lutherstadt Wittenberg, der St. Georg-Kirche in Mansfeld, der St. Petri-Pauli-Kirche und der St. Andreas-Kirche in Eisleben sowie der Herderkirche in Weimar. Investiert wurde außerdem in das Lutherhaus in Eisenach und in eine Forschungsarbeit zu Cranach-Altären. Diese Großprojekte haben allerdings auch Förderung von anderen Stellen eingeworben.



Weitere 3,4 Millionen Euro wurden nach EKM-Angaben u. a. für die Kirchentage auf dem Weg zum Reformationsjubiläum veranschlagt. Hinzu kommen 1,3 Millionen Euro für das EKM-eigene Projektbüro "Reformationsjubiläum". Projekte der EKM-Akademien und die Ausbildung von Gästebegleitern zur Lutherdekade, die sogenannten Lutherfinder, werden mit fast 1,4 Millionen Euro gefördert.