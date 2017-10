Was vom Reformationsjubiläum bleibt Gemischte Bilanz – die Kirchen im Jubiläumsjahr

Die Feiern am 31. Oktober 2017 in Wittenberg sind für die evangelische Kirche Höhepunkt und Abschluss eines langen Festjahres zugleich. Schon im Frühjahr wurde auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und auf sechs regionalen Kirchentagen in Mitteldeutschland an Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren erinnert. Im Sommer ging es u.a. mit der "Weltausstellung Reformation" und Konfirmandencamps in Wittenberg weiter. Doch gerade bei den Großveranstaltungen blieben die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurück. Der schmerzhaften Suche nach den Gründen muss sich die evangelische Kirche erst noch stellen. Andererseits kann sie darauf verweisen, dass sich die Beziehungen zur katholischen Kirche verbessert haben – ausgerechnet im Jahr des Reformationsjubiläums!

von Mechthild Baus, MDR KULTUR-Religionsredakteurin