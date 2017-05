Drei der Jugendlichen aus Tansania Bildrechte: MDR / Jeanette Miltzsch

Zum regionalen Kirchentag sind nicht nur Gospelfans aus ganz Deutschland in die Weimarhalle gekommen. Elf junge afghanische Flüchtlinge und 19 Jugendliche aus Tansania singen mit. "Ihr habt einen ganz schön straffen Zeitplan und kaum Pausen", wundert sich Joshua aus dem afrikanischen Arusha. In seinem Heimatchor "Kanaani" läuft es ruhiger ab – auch wenn ihre Gospels alles andere als ruhig sind. Neben dem Workshop ist der Gospelchor aus Ostafrika auch der Grund für Joshuas Besuch in Weimar. "Kanaani" ist Teil des Musikdokumentarfilms "Sing it loud – Luthers Erben in Tansania"“ der Weimarer Regisseurin Julia Irene Peters, der derzeit in den Kinos läuft.



Mit so großem Zuspruch aus der ganzen Welt hat wohl niemand gerechnet. Vor allem nicht der Weimarer Gospelchor "The Jakob Singers", der den Workshop zum Kirchentag in die Stadt geholt hat. Nach sechs Stunden stehen Songs wie "Good day" und "I´m on my way" für den Auftritt zur Eröffnung des Gottesdienstes auf dem Weimarer Marktplatz. Chorleiter Micha Keding, der schon Workshops mit 4.000 Sängern geleitet hat, ist zufrieden: "Es geht gut voran, man spürt bei den Leuten die Lust am Singen."