Chronisten-Irrtum in Eisleben Das echte und das falsche Sterbehaus

Ehrfurchtgebietende Räume und ein ausgestopftes Stachelschwein

Die Gedenktafel an "Luthers Sterbehaus" in Eisleben Bildrechte: IMAGO Fast anderthalb Jahrhunderte später, 1862, zur Zeit der preußisch-patriotischen Luther-Verehrung, erwarb König Wilhelm I. das Haus, um die Veräußerung des vermeintlichen Sterbehauses an einen Katholiken zu verhindern. Aber er kaufte eben das falsche Haus.



Der preußische Staat richtete darin 1863 eine Gedenkstätte ein. Im Zentrum stehen seitdem die in den Sterbeberichten genannten Räume: Das Verhandlungszimmer, die Schlafkammer und der Sterberaum – also jene Räumlichkeiten, die auch heute das Museum "Luthers Sterbehaus" ausmachen.

Nachbau von Luthers Schlafzimmer mit seinem Bett im Museum "Luthers Sterbehaus" in Eisleben Bildrechte: IMAGO Preußen beauftragte den Kunstprofessor Friedrich Wilhelm Wanderer, zwei Stuben ganz im Sinne historisierender Luther-Verehrung zu gestalten. Wie man etwas auf alt und ehrfurchtgebietend trimmt, hatte er zuvor beim Nürnberger Dürer-Haus vorexerziert. In Eisleben musste der Museumsbesucher vor einer Vitrine, einem Schrein, in die Knie gehen, um auf dem Schildchen lesen zu können: "Das Bahrtuch, welches in der St. Andreaskirche über den Sarg Dr. M. Luthers gebreitet war".



Ein verblüffendes Schaustück war ein ausgestopftes Stachelschwein. Die Erklärung: Luther hatte sich im Zuge seiner Vermittlungsgespräche mit den Mansfelder Grafen eines Sprachbildes bedient. Mit der Klärung einer der entscheidenden Streitpunkte habe er "das stacheligste aller Stachelschweine" erledigt.

"Luthers letzter Weg"

So gingen Generationen durch die Räume in dem Glauben, sich im Sterbehaus Luthers zu befinden. Erst in den 1960er-Jahren deckte der Lokalhistoriker Fritz Rämmele den Irrtum auf. Doch das "echte" Sterbehaus am Markt 56 gab es nicht mehr. Es war abgebrannt und überbaut worden. Und in diesem Gebäude saßen inzwischen die Genossen der SED, um das Mansfeld-Kombinat "Wilhelm Pieck" zu leiten. So beschloss man, das falsche Sterbehaus weiter als das echte auszugeben – auch im großen Jubiläumsjahr 1983, das an Luthers Geburt 1483 erinnerte.

Nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung 1990 wurde das vermeintliche Sterbehaus renoviert und 2014 mit der Dauerausstellung "Luthers letzter Weg" wiedereröffnet.

Wo einmal Luthers Sterbehaus stand, befindet sich heute das Hotel "Graf von Mansfeld" (links im Bild) Bildrechte: dpa Der sprachliche Kunstgriff bestand in der Bezeichnung "Museum 'Luthers Sterbehaus'". Auch ist weiterhin an der Hausfront das Schild "Luthers Sterbehaus" angebracht und über dem Eingang prangt schön das alte Quadrat aus der Irrtumszeit mit der Inschrift "In diesem Hause starb Dr. Martin Luther den 18. Februar 1546". Das nur ein paar Schritte entfernte Haus an der Stelle des wahren Sterbehauses, wo zu DDR-Zeiten die SED gesessen hatte, wurde nach der Wende verkauft. Heute befindet sich dort das Hotel "Graf von Mansfeld".

