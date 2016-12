Bildrechte: IMAGO

Der "Herrnhuter Weihnachtsstern" aus rotem Papier und leichter Pappe mit seinen "Strahlen" in alle Richtungen gilt als der schönste aller Weihnachtssterne und ist in der ganzen Welt bekannt. Vor über 160 Jahren ist er bei der Herrnhuter Brüdergemeine entstanden. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete der erste Stern dieser Art in den Herrnhuter Internatsstuben, wo vor allem Missionarskinder lebten. Da in den Missionsgebieten die Lebensverhältnisse oft widrig und unwirtlich waren, gaben die Eltern ihre Kinder, sobald sie das Schulalter erreicht hatten, in die Obhut der Gemeinde in der Heimat.



Das Zuhause ersetzen konnten diese Schulheime natürlich nicht – besonders in der Weihnachtszeit. So kam ein Lehrer auf die Idee, den Stern als Symbol der biblischen Weihnachtsgeschichte für den Mathematikunterricht zu nutzen. Er ließ die Kinder Sterne in verschiedenen Formen basteln, um ein besseres geometrisches Verständnis zu vermitteln. Die Kinder wiederum schmückten ihre Stuben mit den Sternen. Die Farben waren festgelegt, wie sie es bis heute sind, und hatten Symbolwert: Weiß für die Reinheit und Rot für das Blut Jesus Christus.