Zentrale Figuren der Reformation Matthäus Blöchinger und Johannes Bugenhagen der Jüngere

Eine weitere wichtige Figur der Reformation ist Matthäus Blöchinger, ein gebürtiger Wittenberger (1520-1584), der die "zweite Generation der Reformation" repräsentiert. Der Sohn des Küsters an der Wittenberger Schlosskirche studierte seit 1526 im Ort und wurde Professor für Latein und Mathematik. Er besuchte allerdings auch schon früh Theologie-Vorlesungen bei Martin Luther , Justus Jonas und Johannes Bugenhagen und strebte beruflich zunehmend zur Theologie. 1565 wurde ihm die Professur für hebräische Sprache an der theologischen Fakultät übertragen. Blöchinger wurde Propst und erster Superintendent von Kemberg – ernannt vom Kurfürsten von Sachsen, 1571 ordiniert und ins Amt eingewiesen. Damit war Kembergs Rolle als herausgehobener Standort der Reformation nochmals gefestigt. 1574 erlebte Blöchinger den "Konvent von Torgau" und die Vereidigung auf die "Konkordienformel". Er unterschrieb beide Glaubensbekenntnisse und bekannte sich damit zur lutherischen Orthodoxie. Wer heute die Kemberger Marienkirche besucht, findet ein hölzernes Epithaph am Nordpfeiler vor dem Altar mit dem Abbild Blöchingers im Alter von 64 Jahren, kurz vor seinem Tod.

Blick in die Schlosskirche Wittenberg Bildrechte: MDR/André Damm

Auch Johannes Bugenhagen der Jüngere (1527-1594), der Sohn des Beichtvaters und Mitstreiters Luthers in Wittenberg, steht für die zweite Generation der Reformation. Als Luther 1546 starb, war Bugenhagen der Jüngere nicht einmal 20 Jahre alt. Seine Eltern wohnten damals im Hause Luthers in Wittenberg.



Er wuchs ganz im Reformationsmilieu der Stadt auf, ging mit seinem Vater auf Reisen wie nach Braunschweig, studierte an der Leucorea, erhielt bald einen Lehrstuhl für Hebräische Sprache, wurde zweiter Prediger der Schlosskirche und erwarb den Doktorgrad der Theologie. Nach dem Tod von Blöchinger übernahm Bugenhagen die einflussreichen Posten des Propstes und Superintendenten in Kemberg. 1592, fast erblindet, kehrte er nach Wittenberg zurück, wo er zwei Jahre später starb.