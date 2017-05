Der Bremer Jazz-Gospel-und Pop-Musikers Micha Keding gibt sein Wissen in Weimar beim Kirchentag an rund 100 Gospelbegeisterte aus ganz Deutschland weiter. Im Gospelworkshop "let the praise begin" bereiten sie sich auf ihr Konzert am Donnerstagabend in Weimar vor. Bildrechte: MDR/Jeanett Miltsch